ATP Gstaad: Favorit Ruud überraschend raus

Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad konnte Casper Ruud seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der norwegische Topgesetzte verlor in drei Sätzen gegen Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.07.2025, 17:21 Uhr

Aufgrund einer Knieverletzung verpasste Casper Ruud die gesamte Rasensaison, inklusive Wimbledon. Am Mittwoch ist dem dreifachen Grand-Slam-Finalisten das Comeback auf die Tennisbühne geglückt und Ruud startete mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen Heimfavoriten Dominic Stricker in das Sandplatzturnier. Allerdings scheint der Norweger noch etwas Zeit zu brauchen, wieder in sein Spiel zu finden.

Ruud, der ja als Sandplatzspezialist bekannt ist, konnte heute nicht sein gewohntes Können auf Asche präsentieren. Der norwegische Topgesetzte bekam es im Viertelfinale mit Juan Manuel Cerundolo zu tun, der Jan-Lennard Struff bereits in Runde Eins nach Hause schickte. (Übrigens nicht zu verwechseln mit mit Francisco Cerundolo (Nr. 20 der Welt), der spielt aktuell in Bastad.)

Der Argentinier startete selbstbewusst und beendete den ersten Satz überraschend schnell mit 6:2. Ruud revanchierte sich, fand nach dem Fehlstart ins Match und gewann den zweiten Durchgang mit 6:1. Im Entscheidungssatz konnte Cerundolo einen 0:3 Rückstand wettmachen und sechs Spiele in Folge gewinnen. Damit beendete der Ungesetzte Ruuds Comeback und sicherte sich den Platz im Halbfinale. Dort trifft der Ungesetzte auf den Qualifikanten Ignacio Buse.

