ATP Gstaad live: Dominic Thiem vs. Hugo Gaston im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Gstaad mit Hugo Gaston zu tun. Das Match könnt ihr ab 15:00 Uhr live bei Sky Sport Austria und in unserem Ticker verfolgen

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 20:43 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Gstaad auf Hugo Gaston

Nach seinem Viertelfinaleinzug in Bastad geht es für Dominic Thiem in dieser Woche beim ATP-250-Turnier in Gstaad weiter. In der ersten Runde trifft der Österreicher auf Hugo Gaston. Das bisher einzige Duell gegen den Franzosen entschied Thiem 2020 bei den French Open in fünf Sätzen für sich.

Thiem vs. Gaston - wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Dominic Thiem und Hugo Gaston ist als drittes Match nach 10:30 Uhr angesetzt und gibt es nicht vor 15:00 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria. Hier findet ihr den Liveticker zur Partie.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad