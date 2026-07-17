ATP Gstaad: Tsitsipas schlägt Rinderknech

Stefanos Tsitsipas präsentiert sich beim ATP 250-Turnier in Gstaad weiter in guter Form.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 20:27 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Gstaad im Halbfinale.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte setzte sich im Viertelfinale mit 6:3, 3:6 und 6:3 über den an Position vier gesetzten Arthur Rinderknech hinweg.

Eine Runde zuvor hatte der Grieche mit Ignacio Buse bereits die Nummer fünf das dem Turnier genommen.

Im Halbfinale am Samstag wartet nun Aleksandr Shevchenko. Der Kasache setzte sich gegen den Franzosen Quentin Halys mit 7:6 (5) und 6:3 durch.

Das zweite Semifinale bestreiten der Belgier Raphael Collignon (7:6 (5), 4:6 und 7:5 gegen Valentin Vacherot) und Juan Manuel Cerundolo, der überraschend gegen Casper Ruud mit 3:6, 7:5 und 6:2 die Oberhand behielt.

Hier das Einzel-Draw in Gstaad

