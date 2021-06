ATP Halle: Alle Infos, TV, Spieler, Preisgeld, Auslosung

Das ATP-Tour-500er-Turnier in Halle findet vom 12. bis 20. Juni 2021 statt. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, TV-Übertragungen, Preisgeld und Co.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.06.2021, 13:58 Uhr

Wer ist in Halle am Start?

Wie immer ist das ATP-Turnier in Halle hochkarätig besetzt: Natürlich dabei ist Rekordsieger Roger Federer (10 Titel!), der in Halle mit der Roger-Federer-Allee gar eine eigene Straße sein Eigen nennt. Außerdem am Start: Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Andrey Rublev, damit kämpfen gleich vier Spieler aus den Top 10 um den Titel. Turnierdirektor Ralf Weber spricht nicht umsonst vom "besten Teilnehmerfeld aller Zeiten".

Ebenfalls am Start sind Roberto Bautista Agut, David Goffin sowie die deutschen Akteure um Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und, via Wildcard, Daniel Altmaier. Eine solche erhält für die Qualifikation auch das Schweizer Talent Dominic Stricker.

Wer überträgt das Turnier in Halle?

Eurosport ist ab dem 14. Juni wieder am Start in Halle, das Finale am 20. Juni wird indes im ZDF übertragen.

Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

1,3 Millionen Euro werden in Halle unter die Spieler gebracht, davon 113.785 Euro für den Gewinner. Für ein Aus in Runde 1 gibt's immerhin noch 14,650 Euro.

