ATP Halle: Medvedev, Tsitsipas, Federer, Zverev? Der Betway-Favoritencheck

Los geht's mit dem ATP-Turnier in Halle - aber viele Fragezeichen stehen an. Wie hat Alexander Zverev sein Halbfinal-Aus in Paris verkraftet? Wie weit ist Roger Federer? Und kann der topgesetzte Daniil Medvedev Rasen besser leiden als Sand?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 21:22 Uhr

Kann man eigentlich gegen Roger Federer in Halle setzen? Eigentlich nicht: Zehn Mal hat der Schweizer auf dem westfälischen Rasen gesiegt, zuletzt bei der Auflage 2019. (2020 fand das Turnier wegen der Coronapandemie nicht statt.)

Daniil Medvedev ist topgesetzt, als Rasengott ist er bislang aber noch nicht aufgefallen. Ein Halbfinale in Eastbourne in 2017 sowie eines in Queen's in 2019 waren das höchste der Gefühle für den Hartplatzliebhaber. Medvedev trifft zudem gleich in Runde 1 auf einen harten Gegner: Jan-Lennard Struff, der Heimvorteil genießt.

Stefanos Tsitsipas ist die Nummer 2 des Turniers, kommt allerdings wohl nicht ganz frisch in Halle an, nach dem Finale der French Open. Ob die Kraft reicht für einen Durchmarsch und die Umstellung auf Rasen? Es ist eine der größeren Fragen vor Turnierbeginn.

Alexander Zverev muss in erster Linie die Enttäuschung über die Fünf-Satz-Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas im Halbfinale von Paris verarbeiten. Zverev kann auf Rasen ausgezeichnetes Tennis bieten, stand in Halle schon zweimal im Endspiel, verlor allerdings 2016 gegen Florian Mayer und 2017 gegen Roger Federer. Zverev startet als Nummer drei gegen Dominik Koepfer, träfe setzungsgemäß im Halbfinale entweder auf Federer oder Medvedev.

Andrey Rublev ist die Nummer 4 in Halle, und er hat in den vergangenen Monaten speziell bei den 500er-Turnieren aufgezeigt, in 2021 siegte er zuletzt in Rotterdam. In Wimbledon kam er bislang über Runde 2 nicht heraus, in Halle immerhin steht ein Viertelfinale zubuche: 2017 verlor er in der Runde der letzten Acht seinem jetzigen Auftaktgegner Karen Khachanov in drei Sätzen.

Roger Federer, der Rasenflüsterer, hat sich seit seinem Comeback stetig gesteigert, nach mittelprächtigen Auftritten in Doha und Genf zeigte er in Paris mit drei Siegen, dass er die Kugel wieder ordentlich trifft. Aber spielt der Körper auch bei mehreren Matches am Stück mit?

