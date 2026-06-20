ATP HalleWestfalen: Gewinnt Zverev nun endlich auch wieder gegen Fritz?

Alexander Zverev trifft heute im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen auf Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner ist es in jüngerer Vergangenheit nicht gut für Zverev gelaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 18:40 Uhr

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© Getty Images Zuletzt musste stets Alexander Zverev Taylor Fritz zum Sieg gratulieren

Ein letztes großes Ziel hat Alexander Zverev ja noch in seiner Tennis-Karriere: das Erreichen der Nummer-Eins-Position in der Tennis-Weltrangliste. So hat es der French-Open-Champion in HalleWestfalen Anfang der Woche gesagt, der Weg dorthin ist allerdings weit, schließlich führt Jannik Sinner trotz seines Patzers in Roland-Garros die Charts überlegen an.

Also wird sich Zverev Zwischenziele setzen müssen. Und vielleicht ist dieses hier ja eines davon: endlich mal wieder gegen Taylor Fritz zu gewinnen. Der US-Amerikaner hat nämlich die jüngsten sechs Treffen gegen Zverev für sich entschieden, wobei sich trefflich darüber streiten lässt, ob man die beiden Erfolge von Fritz beim Laver Cup 2024 in Berlin und ein Jahr darauf in San Francisco in diese Wertung tatsächlich einfließen lassen möchte. Schließlich geht es bei dieser Veranstaltung ja nicht um ATP-Punkte.

Fritz schlägt Zverev im Finale von Stuttgart 2025

Aber selbst ohne diese beiden Siege würde Fritz das Head-to-Head gegen Zverev mit 7:5 anführen. Der letzte Erfolg von Alexander Zverev datiert aus dem Jahr 2024, da gewann er im Viertelfinale von Rom, wo er danach ja auch gleich den Titel abräumte.

Im gestrigen Viertelfinale taten sich bede ziemlich schwer: Taylor Fritz gelang aber immerhin die Revanche an Ben Shelton für die Finalniederlage in Stuttgart vom vergangenen Sonntag. Und Alexander Zverev ersparte sich gegen den starken Belgier Raphael Collignon einen dritten Satz, gewann die beiden ersten jeweils im Tiebreak.

In HalleWestfalen haben beide Spieler noch nicht gewonnen, im Fall von Alexander Zverev wäre ein Titel sogar der allererste auf Rasen. Da hat Taylor Fritz schon bessere Erfahrungen gemacht: Schon vier Mal war er auf dem Gras von Eastbourne erfolgreich. Und dazu noch einmal auf jenem von Stuttgart. Dort übrigens im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Alexander Zverev.

Hier das Einzel-Tableau in Halle

