ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Taylor Fritz treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 19:52 Uhr

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Revanchegelüste kursieren aktuell in der Endphase des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen. So konnte sich Taylor Fritz im Viertelfinale gegen seinen US-amerikanischen Landsmann Ben Shelton rehabilitieren und diesen nach der vor wenigen Tagen in Stuttgart erlittenen Finalniederlage in einem Krimi mit drei Tiebreaks niederringen.

Doch auch der 29-jährige Zverev dürfte vor der Partie im Halbfinale solche Gedanken hegen. Nach einer 5:3-Führung im direkten Vergleich musste der Hamburger in den letzten zwei Jahren sechs Pleiten in Folge gegen den Kalifornier hinnehmen und dürfte geradezu für eine Bilanzverbesserung brennen. Zudem verhinderte der 28-jährige Fritz im vergangenen Jahr auch im Finale von Stuttgart den ersten Rasentitel für den deutschen Olympiasieger.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen