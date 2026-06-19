ATP HalleWestfalen: Tiafoe komplettiert zu später Stunde das Halbfinale

Frances Tiafoe ist nach einem wahren Thriller gegen Félix Auger-Aliassime als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 22:54 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe hat einen Thriller gegen "FAA" gewonnen

Mehr als elf Stunden nach Beginn der ersten Viertelfinal-Partie in HalleWestfalen zwischen Ben Shelton und Taylor Fritz waren dann auch endlich alle vier Teilnehmer der Vorschlussrunde ermittelt. Und gar nicht mal so wenige Fans waren um kurz vor 23 Uhr noch dabei, als Frances Tiafoe seinen fünften Matchball zum 3:6, 6:3 und 7:6 (12) gegen Félix Auger-Aliassime verwertete.

Alleine das Tiebreak im dritten Satz war das lange Durchhalten wert: zunächst führt Tiafoe mit einem Mini-Break, dann Auger-Aliassime. Die Matchbälle wechselten nach dem 6:6 hin und her, letztlich war es eine Vorhand des Kanadiers bei 12:12 ins Netz, die “Big Foe” den letzten Push gab.

Zverev morgen gegen Fritz

Tiafoe trifft morgen auf Daniel Altmaier, der sich knapp in drei Sätzen gegen Daniil Medvedev durchsetzen konnte. Altmaier gewann gegen den russischen Vorjahresfinalisten mit 6:4, 6:7 (4) und 6:4.

Die Halbfinal-Begegnung in der oberen Hälfte werden Taylor Fritz und Alexander Zverev austragen. Die beiden lieferten dem Publikum insgesamt fünf Tiebreak-Sätze. Zverev gewann deren zwei gegen Raphael Collignon aus Belgien. Fritz verlor zwar einen gegen Ben Shelton, holte sich aber in der Revanche des Stuttgart-Finales vom vergangenen Sonntag die anderen beiden.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen



