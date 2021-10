ATP Indian Wells: Dominik Koepfer unterliegt zum Auftakt

Der Schwarzwälder Dominik Koepfer musste beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells eine Dreisatz-Niederlage gegen Emil Ruusuvuori hinnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2021, 23:04 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer musste in der ersten Runde von Indian Wells eine bittere Dreisatz-Niederlage einstecken.

Kein Erfolgserlebnis für Dominik Koepfer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells: Der Schwarzwälder musste sich in der ersten Runde des hochdotierten Combined-Events in der kalifornischen Wüste dem Finnen Emil Ruusuvuori nach gewonnenem ersten Satz nach 2:14 Stunden mit 7:6 (3), 2:6, 0:6 geschlagen geben.

War der erste Satz noch hart umkämpft, ging ab Mitte des zweiten Satzes für den Deutschen nichts mehr. Während dem 27-Jährigen zunächst der Aufschlag verließ, war Koepfer spätestens im dritten Durchgang sein komplettes Spiel abhanden gekommen. Leichte Fehler am laufenden Band führten schlussendlich zu einer bitteren Niederlage.

Ruusuvuori bekommt es in der zweiten Runde mit dem an 24 gesetzten Russen Karen Khachanov zu tun. Heute Nacht (MESZ) ist auch noch Jan-Lenard Struff im Einsatz. Er trifft auf den Kolumbianer Daniel Elan Galan.

