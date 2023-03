ATP Indian Wells: Jan-Lennard Struff unterliegt Tommy Paul in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen Tommy Paulin zwei Sätzen ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 23:36 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff traf in der zweiten Runde von Indian Wells auf den Lokalmatador Tommy Paul

Leider nichts wurde es mit dem ersten Sieg für Jan-Lennard Struff gegen Tommy Paul: Der Warsteiner musste sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells dem Lokalmatador nach lediglich 80 Spielminuten mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Mit Oscar Otte und Alexander Zverev sind noch zwei deutsche Herren beim hochdotierten Event in der kalifornischen Wüste dabei.

