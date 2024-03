ATP Indian Wells: Nadal sagt Comeback in Kalifornien ab

Es sollte das große Comeback des Rafael Nadal werden. Doch der Spanier sagte in der heutigen Nacht, einen Tag vor seinem Auftaktmatch, das Turnier in Indian Wells ab. Er fühle sich trotz Training und Show-Match noch nicht bereit.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 07:15 Uhr

Schock für alle Nadal-Fans. Ein Tag vor seinem Auftaktmatch in der kalifornischen Wüste teilte Nadal in dieser Nacht via Instagram und X (ehemals Twitter) mit, dass er sich noch nicht bereit fühle "auf höchstem Niveau zu spielen." Daher wird der Spanier bei dem Turnier in Indian Wells nicht antreten und schrieb: "Mit großer Trauer muss ich mich von diesem tollen Turnier zurückziehen." Weiter führte er aus:"Jeder weiß, wie sehr ich diesen Ort liebe und wie sehr ich es liebe, in Indian Wells zu spielen."

Nadal reiste zur optimalen Vorbereitung des Turnieres bereits Ende Februar in Indian Wells an und postete auf den Sozialen Medien viele Trainings- und Vorbereitungsvideos. "Ich habe hart gearbeitet und hart geübt", wie Nadal seine frühe Anreise kommentierte. Der Tennismaestro schien diesmal bereit zu sein. Am Wochenende spielte der 22-fache Grand-Slam-Champion dann ein Show Match, den sogenannten "Netflix-Slam". Nadal trat dabei gegen Landsmann Carlos Alcaraz an und unterlag ihm letzendlich in einem knappen Dritten-Satz-Tiebreak. Der Spanier schrieb dazu: "Und ihr alle wisst, dass ich dieses Wochenende einen Test gemacht habe, aber ich bin nicht bereit, auf höchstem Niveau bei so einer wichtigen Veranstaltung zu spielen."

Die Enttäuschung wird sowohl auf Seiten der Tennisfans als auch bei Nadal selbst riesengroß sein. Doch wenn er sich nicht bereit fühlt, ist es auch noch zu früh für ein Comeback. "Es ist keine leichte Entscheidung, sie ist tatsächlich eine schwierige, aber ich kann mich nicht anlügen und die tausend Fans anlügen," sagte Nadal abschließend. Wann der Ausnahmespieler wieder auf die Tour zurückkommen wird, bleibt unklar. Die Teilnahme bei Roland Garros ist eindeutig aber eines der Hauptziele des King of Clay, der sich hoffentlich die nötige Zeit nimmt die er braucht, so dass wir ihn bald auf der ATP-Tour wiedersehen können.