ATP Indian Wells: Novak Djokovic möchte sein "bestes Spiel finden"

Novak Djokovic startet in Indian Wells nach einem Freilos in der ersten Runde gegen Botic van de Zandschulp in das Masters-Turnier. Der langjährige beste Spieler der Welt freut sich auf die Teilnahme in der kalifornischen Wüste und hat neue Informationen zur Zusammenarbeit mit Andy Murray.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 07:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic schlägt zum zweiten Mal seit 2019 in Indian Wells auf.

Dank des Freiloses für die besten Spieler der Welt, startet der langjährige Weltranglistenerste erst in der zweiten Runde in das Turnier. Es ist viel Zeit vergangen als der Serbe zuletzt in Kalifornien erfolgreich aufschlug. Im vergangenen Jahr endete das Turnier bereits in der dritten Runde gegen den Italiener Luca Nardi. Davor setzte Novak Djokovic auf Grund von Corona und Verletzungen vier Jahre aus. Trotzdem ist der 37-Jährige gemeinsam mit Roger Federer mit fünf Titeln der Rekordsieger des Events.

Natürlich zählen für Novak Djokovic auch weiterhin nur Titel, doch aktuell sollte vor allem der Formaufbau und die Spielpraxis die führenden Themen im Team Djokovic sein. Nach de Halbfinale bei Australian Open spielte der “Djoker” lediglich ein Match, da die Teilnahme in Doha nach der Erstrundenniederlage gegen Matteo Berrettini schnell beendet war. Die Zuversicht für ein deutlich besseres Abschneiden in den kommenden tag ist jedoch groß: “Ich habe mich gut vorbereitet und in den letzten Tagen gutes Tennis gespielt. Ich bin gespannt, wie weit es gehen wird. Ich muss mein bestes Spiel finden."

Andy Murray bleibt im Team Djokovic

Eine Sache steht bereits vor dem ersten Ballwechsel fest, denn die Zusammenarbeit mit Andy Murray wird auch in den kommenden Wochen fortgesetzt, wie der Serbe bestätigte. Die aktuelle Abmachung für gemeinsame Reisen auf der Tour wird mindestens bis Wimbledon verlängert.

“Ich bin sehr froh, dass Andy mich weiterhin begleitet”, freut sich Novak Djokovic, der anfügt dass eine Zusammenarbeit bis Wimbledon sehr wahrscheinlich ist. Dabei verriet der Routinier, dass der ehemalige Konkurrent auch bei den meisten Sandplatzturnieren in der Box sitzen wird.