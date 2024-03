ATP Indian Wells: Zverev unterliegt Alcaraz nach Bieneninvasion

Alexander Zverev hat sich im Viertelfinale beim ATP Masters in Indian Wells gegen Carlos Alcaraz nicht durchsetzen können. Der Weltranglistensechste unterlag 3:6, 1:6, inklusive einer fast 120 minütigen Unterbrechung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 02:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev hatte gegen Carlos Alcaraz an diesem Tag nicht die richtigen Mittel.

Kurz nach Matchbeginn kam es zu einer kuriosen Unterbrechung. Auf Grund eines Bienenschwarms, der plötzlich den Court bevölkerte, wurde das Duell bereits nach zehn Minuten gestoppt. Fast 120 Minuten dauerte die Unterbrechung bis ein Imker die von einem Bienenvolk belagerte Skycam befreite. Das Publikum jubelte und auch die Spieler bedankten sich bei dem Helden des Tages.

Hier das komplette Match Re-Live im Ticker

Die lange Pause schien Carlos Alcaraz dann beser verkraftet zu haben, der direkt druckvoll agierte. Zverev gab hingegen mit einem Doppelfehler beim Breakball seinen Aufschlag ab und geriet ins Hintertreffen. Die Entscheidung im ersten Satz und die gleichbedeutende Führung für den Weltranglistenzweiten.

Carlos Alcaraz mit Spielfreude überlegen

Im zweiten Satz wurde es dann sogar noch deutlicher. Alcaraz ging nach einem Doppelbreak mit 4:0 in Führung, da Alexander Zverev komplett seine Linie verlor. Carlos Alcaraz zeigte hingegen Spielfreude auf höchstem Niveau und brachte das Match konzentriert ins Ziel. Am Ende musste Alexander Zverev akzeptieren, dass an diesem Tag einfach nichts zu holen war für den gebürtigen Hamburger.

Nach 1:19 Stunde holte sich Carlos Alcaraz mit dem zweiten Matchball den Sieg und trifft nun im Halbfinale auf Jannik Sinner, der sich in zwei Sätzen gegen Jiri Lehecka durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren