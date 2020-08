ATP: Jan-Lennard Struff feiert Auftaktsieg beim "Cincinnati"-Turnier

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 34) ist erfolgreich in die Wiederaufnahme der ATP-Tour gestartet. Der 30-Jährige gewann gegen den Australier Alex de Minaur (ATP-Nr. 26) mit 6:2, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.08.2020, 19:57 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

1 Stunde und 21 brauchte "Struffi", um den Zweitrundeneinzug bei den Western & Southern Open perfekt zu machen. Struff bekommt es nun mit dem Sieger der Partie zwischen Denis Shapovalov und Marin Cilic zu tun.

Struff gelang direkt zu Beginn Break, bis in die Mitte zweiten Durchgangs ließ es bei eigenem Aufschlag gar nichts zu. Beim 3:3 schließlich kam es zur Vorentscheidung, als Stuff das Break einzige Break in Satz zwei schaffte - und zum Sieg transportierte.

Auch Youngster Felix Auger-Aliassime ist weiter. Der Kanadier - im Andre-Agassi-Gedächtnis-Outfit - schlug Nikoloz Basilashvili mit 6:4, 6:1.

Am Samstagabend deutscher Zeit auch noch am Start: Andy Murray, der auf Frances Tiafoe trifft. Ein Match, das sich Alexander Zverev genau anschauen wird - er trifft nämlich auf den Sieger dieser Partie.

Hier geht's zu den Livescores!

Generalprobe für die US Open

Die Western & Southern Open - eigentlich in Cincinnati beheimatet - werden in diesem Jahr in New York ausgetragen, auf der Anlage der US Open. Diese starten am 31. August.

Die Spieler befinden sich seit ihrer Anreise in einer Bubble, pendeln ausschließlich zwischen ihrem Hotel und der Anlage. Zuschauer haben in diesem Jahr keinen Zutritt.

Allerdings spielt nur ein begrenztes Feld, sowohl bei den Western & Southern Open, als auch bei den US Open. So hat Rafael Nadal seinen Start abgesagt. Novak Djokovic ist hingegen dabei und topgesetzt.

Bei den Damen fehlen sechs der besten zehn Spielerinnen. Angelique Kerber hatte am Vormittag ihre Teilnahme bei den US Open bestätigt, beim aktuell laufenden Turnier ist sie jedoch noch nicht am Start.

Zum Einzel-Draw der Western & Southern Open