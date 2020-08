Quarantäne bei den US Open: Zverev logiert, Simon zockt, Tiafoe rüstet um

Die Tennisprofis sind in New York angekommen. Besser gesagt: im Hotel und auf der Anlage. Wie sie sich die Zeit vertreiben? Wir haben uns auf Twitter umgeschaut.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2020, 11:27 Uhr

"Extrem" war eine der Bezeichnungen, die Novak Djokovic weit im Vorfeld der US Open gewählt hatte. 28 Tage "nur" Hotel und Tennis, im besten Fall - oder wie der gemeine Tennisfan sagen dürfte: Es gibt Schlimmeres. Zumal man davon ausgehen darf, dass ein vertretbarer Zimmerservice, ein reichhaltiges TV- und Streamingprogramm und der persönliche Masseur sich um den Rest kümmern.

Und wie es scheint, haben die Stars sich auch im Vorfeld ihre Gedanken gemacht, wie sie ihre Zeit im New Yorker Garden Hotel bestmöglich totschlagen. Was sind schon ein oder zwei Dollar mehr für Übergepäck..?

Gilles Simon jedenfalls, als Philosoph und äußerst schlauer Kopf im Tennisbusiness bekannt, steht vermutlich sinnbildend für einige andere. Wenn man aus den Corona-Anfangszeiten schließen darf, zu denen quasi jeder männliche Tennisprofi in Sachen FIFA einige Fortschritte gemacht haben dürfte. Simon jedenfalls twitterte kurz und knapp: "Pret pour la tournee US" - "Bereit für die US-Tournee". Und präsentierte seine persönliche Auswahl für die PS4. Ein Tennisspiel? Ist übrigens nicht dabei.

Frances Tiafoe scheint körperlich aktiver angelegt. Er hat direkt eine Zimmerführung gestattet und offenbar einiges nach New York mitgeschleppt. Auf dem Maria-Sharapova-Dopinggeständnis-Gedächtnis-Teppich erblicken wir: eine kleine Golfbahn. Dazu die Schuhe aus der 30-Jahre-Agassi-Edition. Und natürlich - Tiafoe ist der größte Le-Bron-James-Fan im Tennisbusiness: einen Basketballkorb an der Tür. Mit besten Grüßen an den Kollegen im Zimmer darunter.

Vielleicht heißt der ja Alexander Zverev und hat deswegen die Flucht ergriffen? Sascha kümmerte sich zumindest erst mal um eine gesunde Bräune, nach der Quarantäne in Monte Carlo (hö hö) vermutlich dringend notwendig. Felix Auger-Aliassime jedenfalls beschwerte sich bereits auf Twitter lachend: "Was glaubt er eigentlich, was er tut? Zieh verdammt noch mal ein Shirt an!"

Was Zverev anschließend tat: Beim Zielschießen von Novak Djokovic (Wir sind beeindruckt!) jedenfalls zeigte er sich gleich mal etwas bedeckter.