ATP: Jannik Sinner - eine (Miami-)Reise für die Liebe

Alle Freunde des Klatschs und Tratschs interessieren sich derzeit für einen “geheimen” Miami-Trip von Jannik Sinner - der eventuelle Trennungsgerüchte von Anna Kalinskaya den Nährboden entzieht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.12.2024, 17:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Nach einer herausragenden Tennis-Saison bleibt Jannik Sinner auch in der Off-Season im Fokus der Öffentlichkeit. Der 23-jährige Weltranglistenerste sorgt aktuell mit einem geheimen Trip nach Miami für Schlagzeilen. Die ruhige Phase nach der Tennis-Saison scheint für den Südtiroler nur auf dem Papier zu existieren.

Bereits Anfang der Woche nahm Sinner am Gala-Abend des italienischen Tennisverbandes in Mailand teil. Dieses Wochenende steht, wie bereits berichtet, ein Besuch beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi auf seiner Agenda. Dazwischen fiel dem aufmerksamen Journalisten ein überraschender Aufenthalt in Miami auf, der vor allem in Italien großes mediales Interesse geweckt hat.

Ende der Trennungsgerüchte?

Wie die italienischen Tageszeitungen Corriere della Sera und Gazzetta dello Sport berichteten, flog Sinner direkt nach dem Davis-Cup-Sieg Ende November an die US-Ostküste. Der Grund: Seine Freundin und Tennis-Kollegin Anna Kalinskaya befindet sich dort in der Saisonvorbereitung. Zudem feierte die 26-Jährige am 2. Dezember ihren Geburtstag. Das Paar nutzte die Gelegenheit, um einige entspannte Tage abseits der Öffentlichkeit zu verbringen.

Die heimliche Reise dürfte auch Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus der beiden ein Ende setzen. In den letzten Wochen kursierten Gerüchte, die eine Trennung des Tennis-Traumpaars vermuten ließen. Der gemeinsame Aufenthalt in Miami deutet jedoch darauf hin, dass sich die beiden auch von übereifrigen Berichten nicht ins Boxhorn jagen lassen.