ATP Köln - Finale live: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bestreitet das Finale der Erstauflage der bett1Hulks in Köln gegen Felix Auger-Aliassime - ab 14 Uhr live im TV im WDR, im Livestream auf TennisTV und im Ticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 13:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Kann Alexander Zverev auch im schwierigen Jahr 2020 seine Serie aufrecht erhalten? Seit 2016 hat er immer mindestens zwei ATP-Finals erreicht und ein Turnier gewonnen. Teil eins hat er nach dem Finaleinzug bei den US Open und nun in Köln erreicht, Teil zwei könnte heute Nachmittag erfolgen.

Dafür müsste allerdings noch eine weitere Serie halten, aus Sicht von Felix Auger-Aliassime (ATP-Nr. 22) eine jedoch eher unschöne: Fünf Finals hat der 20-Jährige bislang gespielt, alle jedoch (ohne Satzgewinn) verloren, so auch in diesem Frühjahr in Rotterdam gegen Gael Monfils (2:6, 4:6) und in Marseille gegen Stefanos Tsitsipas (3:6, 4:6).

Für Zverevs Serie spricht zudem der direkter Vergleich der beiden: 2:0 führt hier der Weltranglisten-Siebte, beide Begegnungen fanden 2019 statt - in Monte Carlo (6:1, 6:4 für Zverev) und in Peking (6:3, 6:1).

In Köln haben sich beide Akteure bislang fast schadlos gehalten, nur jeweils einen Satz abgegeben. Zverev gewann zu Beginn mit 6:4, 6:1 über Fernando Verdasco, dann mit 6:4, 3:6, 6:0 über Lloyd Harris und im Halbfinale mit 7:5, 7:6 (3) gegen Alejandro Davidovich Fokina; "FAA" schlug zunächst Henri Laakonen mit 6:4, 6:1, gefolgt von einem Sieg über Radu Albot mit 6:3, 6:0 und einem im Halbfinale über den an zwei gesetzten Roberto Bautista Agut mit 6:3, 1:6, 6:3.

Zverev vs. Felix Auger-Aliassime: Wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime könnt ihr um 14 Uhr bei TennisTV im Livestream verfolgen, Im Fernsehen überträgt der WDR. Außerdem gibt es das Finale hier auf tennisnet.com im Matchtracker!