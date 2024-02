ATP Los Cabos: Zverev siegt deutlich gegen Nishioka

Alexander Zverev hat mit einem deutlichen 6:3, 6:0 gegen Yoshihito Nishioka seine erste Partie beim ATP-250er-Turnier in Los Cabos gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 06:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev gewinnt überlegen gegen Yoshihito Nishioka und steht bereits im Viertelfinale.

Alexander Zverev startete bestmöglich in die Partie und führte den ersten satz direkt mit einem Break an. Trotz dreier Chancen auf das Rebreak, die der Sechste des ATP-rankings allesamt abwehrte, entwickelte sich ein überlegener erster Durchgang, den der Deutsche mit einem weiteren Break am Ende des Satzes beendete.

Im zweiten Satz überließ der 26-Jährige dann seinem Gegner nur einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag, während der 84. der Weltrangliste auch bei eigenem Service keinen Widerstand mehr leistete. Lediglich 20 Minuten dauerte der zweite Satz, den Zverev zu null beendete und so nach 61 Minuten den Einzug in das Viertelfinale perfekt machte.

Alexander Zverev schon im Viertelfinale

Der im Turnier topgesetzte Zverev, der in der ersten Runde die Vorteiles eines Freiloses genießen durfte, trifft in der Runde der letzten acht Spieler auf den Sieger der Partie Thanasi Kokkinakis gegen Daniel Evans.

Auch dern an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas siegte 6:3, 6:0 gegen Aleksandar Vukic und trifft im Viertelfinale auf Aleksandar Kovacevic. Für Tsitsipas war das die erste partie nach seinem Fall aus den Top10 der Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau von Los Cabos