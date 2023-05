ATP Madrid: Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 16) trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid/Spanien auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 2). Das Match ist nicht vor 16 Uhr angesetzt, auf Sky seid ihr im TV und via Livestream dabei. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 20:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz

Alexander Zverev hatte es nach seinem Marathon-Match zum Auftakt diesmal eilig: Nicht mal ein Stunde brauchte er am Sonntag gegen Hugo Grenier beim 6:0, 6:1, er überzeugte dabei auf ganzer Linie, und vor allem beim ersten Aufschlag - 20 Stück brachte er nämlich hintereinander ins Feld und eiferte damit Stefanos Tsitsipas (dem gegen Dominic Thiem 39 gelungen waren) nach.

Er habe sich "wunderbar gefühlt", sagte Zverev im Anschluss auf Sky, wo er auch direkt auf das Duell gegen Alcaraz blickte - eine Standortbestimmung. "Ein sehr, sehr wichtiges Match", erklärte er. "Es wird ein riesen Test, darauf freue ich mich."

interwetten bringt Euch zu den French Open! Hier geht es zum Gewinnspiel.

H2H: Zverev führt gegen Alcaraz

Wobei es nur besser laufen kann als im Vorjahr an gleichem Ort. Da hatte Alcaraz ihn noch mit 6:3, 6:1 abgefertigt, im Finale war's. Zverev allerdings war hier auch platt. Und nahm wenige Wochen später überraschend Revanche in Roland Garros, in vier Sätzen und mit starken Nerven am Ende im Tiebreak. In der Gesamtbilanz führt Zverev mit 3:1 gegen Alcaraz. (Die beiden Begegnungen zuvor hatten 2021 auf Hartplatz stattgefunden.)

Alcaraz selbst ist nach einem Saisonstart mit Verletzungen, aufgrund derer er Australien und Monte-Carlo verpasste, gut auf Sand angekommen - mit dem Sieg in Barcelona. In Madrid musste er gegen einen groß aufspielenden Emil Ruusuvuori alles auspacken, gegen Grigor Dimitrov verhinderte er mit einem guten Finish einen dritten Satz.

Wo kommt Zverev gegen Alcaraz?

Das Achtelfinale in Madrid zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ist als drittes Match nach 11 Uhr angesetzt - wird allerdings nicht vor 16 Uhr starten. Wie ihr zuschauen könnt? Natürlich im TV und im Livestream über Sky - außerdem seid ihr im Liveticker bei uns hautnah dabei!

Hier das Einzel-Tableau in Madrid