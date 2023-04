ATP Masters Madrid: 6:0, 6:1 - Alexander Zverev rast ins Achtelfinale

Alexander Zverev (ATP-Nr. 16) hat sich mit einem glatten Sieg gegen Hugo Grenier ins Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 17:57 Uhr

Nach seinem Marathonmatch zum Auftakt gegen Roberto Caballes Baena hatte es Alexander Zverev diesmal extrem eilig: Nur 56 Minuten brauchte der Deutsche für den Kantersieg gegen den französischen Qualifikanten Hugo Grenier - 6:0, 6:1, so die Zahlen.

Zverev kam dabei überhaupt nicht in Schwierigkeiten, sondern eiferte in Satz 1 seinem Kollegen Stefanos Tsitsipas nach: Alle ersten Aufschläge brachte er dabei ins Feld, insgesamt stand am Ende eine Quote von 86 Prozent zubuche; zu 88 Prozent machte er dabei den Punkt. Apropos Punkte: Insgesamt machte Zverev 55 Stück, Grenier gerade mal 22 - was eine glatte Sache.

25 Winner gelangen Zverev insgesamt bei nur 5 Fehlern ohne Not, eine Breakchance gegen sich ließ er gar nicht erst zu.

Zverev nun gegen Alcaraz?

Zverev wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Grigor Dimitrov, die sich am Abend (ab 20 Uhr) duellieren werden.

Gegen Alcaraz könnte es dabei zum Rückspiel des Vorjahres kommen, da hatte der Spanier im Finale mit 6:3, 6:1 glatt gewonnen. Alle anderen drei Matches gingen bislang an Zverev, so auch das bei den French Open wenige Wochen später.

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen

Rublev trifft auf Khachanov

Zuvor hatte bereits Andrey Rublev nach einem 6:2, 7:5 über Yoshihito Nishioka die Runde der letzten 16 erreicht - mit 35 Winnern. Rublev, zuletzt Sieger in Monte-Carlo, wo er seinen ersten 1000er-Titel gewonnen hatte, trifft nun auf Karen Khachanov. Der hatte deutlich härter zu arbeiten gegen Roberto Bautista Agut, siegte aber dank eines starken Finishs mit 7:5, 4:6 und 6:3.

Auch Jaume Munar war am Sonntag erfolgreich: Er schlug den italienischen Ruud-Bezwinger Matteo Arnaldi mit 3:6, 6:3, 6:1.

Munar wartet nun auf Daniel Altmaier oder Yannick Hanfmann: Die beiden Deutschen bespielen sich am Abend um einen Platz im Achtelfinale (hier im Liveticker).

