ATP Madrid: Carlos Alcaraz vs Borna Coric im TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 2) trifft im ersten Halbfinale beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Borna Coric (ATP-Nr. 20) - ab 16 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Carlos Alcaraz, Borna Coric

Carlos Alcaraz hatte gegen Alexander Zverev rein gar nichts anbrennen lassen, 6:1, 6:2 hieß es am Ende - und Zverev konstatierte anschließend, dass der Spanier ihm aktuell in allem überlegen sei. Auch gegen Karen Khachanov siegte Alcaraz im Anschluss in zwei Sätzen.

Alcaraz, der Weltranglisten-Zweite, trifft nun auf Borna Coric, aktuell die Nummer 20 im ATP-Ranking und nach längerer Verletzungspause wieder voll da. 2022 war er aus den Top 200 gefallen, von seinem Bestranking Platz 12 in 2018.

Es ist die erste Begegnung der beiden.

Wann spielt Alcaraz gegen Coric?

Das erste Herren-Halbfinale ist für 16 Uhr angesetzt. Sky überträgt live im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

Interwettenfo