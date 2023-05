ATP Masters Madrid: Carlos Alcaraz lässt Alexander Zverev keine Chance

Carlos Alcaraz hat die Neuauflage des Endspiels von 2022 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Der Spanier besiegte Alexander Zverev mit 6:1 und 6:2 und steht damit im Viertelfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.05.2023, 17:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Dienstag in Madrid

Die Karriere von Carlos Alcaraz ist noch zu jung, um wirklich festhalten zu können, dass der Spanier ein exzellenter Frontrunner ist, ein Spieler also, der sich eine Führung nicht so leicht aus der Hand nehmen lässt. Es hilft aber in keinem Fall, schon nach wenigen Minuten mit 0:3 zurückzuliegen, so wie es Alexander Zverev am Dienstag gegen Alcaraz widerfuhr. Denn zumindest zu diesem Anlass war der Titelverteidiger nicht gewillt, auch nur ein Jota nachzulassen. Alcaraz gewann Satz eins mit 6:1.

Der Lokalmatador klopfte auch im zweiten Satz als erster als Rückschläger an, Zverev wehrte einen Breakball ab. Wenige Augenblicke später war es dann aber soweit: Alcaraz ging mit einem Break mit 3:2 in Führung, geschuldet auch mehreren Fehlern mit der Vorhand. Das Break zum 5:2 machte dann endgültig den Deckel auf die Partie. Nach nur 82 Minuten Spielzeit verwandelte der Favorit seinen dritten Matchball.

Alcaraz nun gegen Khachanov

Im Viertelfinale wartet nun Karen Khachanov, der sich im russischen Duell mit Monte-Carlo-Champion Andrey Rublev mit 7:6 (6) und 6:4 behaupten konnte.

Ausgeschieden ist dagegen früher am Nachmittag schon Daniil Medvedev, der seinem Landsmann Aslan Karatsev mit 6:7 (1) und 4:6 unterlag. Karatsev trifft im Viertelfinale entweder auf den Argentinier Pedro Cachin oder auf Jan-Lennard Struff. Den Deutschen hat Karatsev in der zweiten Runde der Qualifikation schon besiegt. Struff allerdings machte bislang das Beste aus seiner zweiten Chance als Lucky Loser in Madrid.

Wie auch Daniel Altmaier. Der steht nach einem überraschend klaren 6:3 und 6:0 gegen Jaume Munar nämlich schon im Viertelfinale.

