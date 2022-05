ATP Madrid: Jannik Sinner macht die 100 voll, auch Tsitsipas weiter

Jannik Sinner (ATP-Nr. 12) hat entspannt das Achtelfinale beim Masters-Turnier in Madrid erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 10:58 Uhr

Sinner schlug den Australier Alex de Minaur mit 6:4, 6:1 und trifft nun auf Felix Auger-Aliassime.

Dem Italiener gelang schnell das frühe 3:0, am Ende kam de Minaur zwar noch mal ran, die beiden tauschten schließlich vier Breaks in Folge aus, zum Satzgewinn für Sinner. In Durchgang zwei machte Sinner nach 0:1-Rückstand sechs Spiele in Folge zum Sieg. Seinem 100. mittlerweile auf der Profiebene.

Sinners heutiger Gegner Auger-Aliassime gewann in der Spätschicht am Mittwoch gegen Cristian Garin glatt mit 6:3, 6:0.

Auch Stefanos Tsitsipas war beim 6:3, 6:4 gegen Lucas Pouille erfolgreich, ebenso Lorenzo Musetti, der mit 6:4, 6:3 gegen Sebastian Korda siegte.

Heute: Djokovic, Zverev, Nadal im Einsatz

Heute geht es bereits früh mit dem Klassiker zwischen Novak Djokovic und Andy Murray weiter - die beiden treffen bereits um 12 Uhr aufeinander (hier im Liveticker).

Am Nachmittag trifft Rafael Nadal auf David Goffin, womöglich parallel zu Alexander Zverev, der gegen Lorenzo Musetti ran muss. Am Abend, ab 20 Uhr, spielt Carlos Alcaraz gegen Cameron Norrie.

