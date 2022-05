ATP Madrid: Rafael Nadal vs Miomir Kecmanovic live im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) trifft bei seinem Comebackmatch in Madrid auf Miomir Kecmanovic. Ab 16.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 16:20 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic

Rafael Nadal war der Mann der Stunde in diesem Jahr, mit einem sensationellen Start: Turniersieg beim ATP-Turnier in Melbourne, Sieg bei den Australian Open, Sieg in Acapulco und auf dem besten Weg zum Triumph in Indian Wells - bis er sich im Halbfinale eine Rippe brach.

Nadal, der alte Kämpfer, trat dennoch zum Finale an, danach setzte es eine Zwangspause.

Dass er zurückkommen kann wie kaum ein Zweiter, weiß man nicht zuletzt dank seines Australien-Laufs, auch hier war Nadal mit einigen Zweifeln gestartet nach seiner Fußverletzung im Frühjahr 2021, die ihn quasi zum Saisonende gezwungen hatte.

"Eine schwierige Woche" werde es in Madrid, natürlich sei er noch nicht voll im Trainingsplan, aber er könne spielen, habe der Doc versichert, so Nadal. "Natürlich war es im ersten Moment schlecht. Aber eines meiner Ziele ist es, zu akzeptieren, was geschehen ist und so gut zu spielen wie möglich", blickte Nadal auf die Verletzung zurück.

Nadal-Gegner Kecmanovic: Keine leichten Fehler

In Madrid trifft er zum Auftakt auf Miomir Kecmanovic, der zuletzt vor allem dadurch auf sich aufmerksam gemacht hatte, dass er Novak Djokovic in Belgrad alles abverlangt hatte und dann in München ins Halbfinale kam. In Madrid aber beeindruckte er mit etwas anderem: Gegen Alexander Bublik unterlief ihm kein einziger leichter Fehler, die "0" im "Unforced Errors"-Statistikteil hat absoluten Seltenheitswert.

Im direkten Vergleich führt Nadal gegen Kecmanovic mit 1:0, 2020 in Acapulco (auf Hartplatz) hatte Nadal in zwei Sätzen gesiegt.

Wann spielt Nadal in Madrid?

Das Match zwischen Rafael Nadal und Miomir Kecmanovic ist als drittes Hauptplatzspiel nach 12 Uhr angesetzt, 16.30 Uhr könnte ein realistischer Beginn sein. Sky überträgt live im TV und im Livestream, wir haben den Matchtracker für euch!