Comeback von Rafael Nadal in Madrid: "Keine Zeit mehr, an Australien zu denken"

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) gibt beim Masters-Turnier in Madrid sein Comeback. Wie immer schaut der Spanier nur von Tag zu Tag - erst recht nach seiner Auszeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 21:54 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal selbst steht beim Masters-Turnier in Madrid vor seinem Comeback nach seinem Rippenbruch, den er sich in Indian Wells zugezogen hatte.

Er sei wiederhergestellt, fühle sich gut, gab er zu Protokoll. Die Vorbereitung verlief jedoch noch nicht gänzlich komplett - verständlicherweise: Jeder, der schon mal eine gebrochene Rippe gehabt habe, wisse, wie einschränkend und schmerzhaft das sei. Er habe kaum etwas ohne größere Schwierigkeiten tun können, nicht mal einschlafen.

Andererseits sei es keine "wichtige" Verletzung. Man wisse, es brauche eine bestimme Menge an Zeit, "das hilft mental immer".

Rafael Nadal: "Akzeptieren, was geschehen ist"

Es werde "eine schwierige Woche", ist sich Nadal bewusst. Man müsse akzeptieren, dass man weit entfernt von Perfektion sei, und eben kämpfen. Die Ziele: Zeit verbringen, um zu spielen. Geduld haben. Demütig bleiben und Tag für Tag schauen, was passiere. Und sich täglich verbessern.

Nadal erklärte, dass es mit solchen Verletzungen innerhalb der Saison immer schwierig sei. "Natürlich war es im ersten Moment schlecht. Aber eines meiner Ziele ist es, zu akzeptieren, was geschehen ist und so gut zu spielen wie möglich." Er sei gewissermaßen auch selbstbewusst, wisse, dass er die Saison stark begonnen habe.

Nadal hatte nach dem Sieg beim ATP-Turnier in Melbourne auch die Australian Open gewonnen, anschließend ebenso das ATP-Turnier in Acapulco. In Indian Wells hatte er das Finale erreicht, trotz gebrochener Rippe im Halbfinale.

Nadal: "Australien war großartig, aber..."

"In unserem Sport ist nicht mehr viel Zeit, an Australien zu denken", gab sich Nadal wie immer mit dem klaren Blick. "Australien war zweifellos großartig, einer der emotionalsten Momente meiner Karriere. Aber im letzten Monat habe ich über meine Verletzung nachgedacht."

Tennis sei kein Sport, in dem man nach Siegen viel Zeit zum Feiern habe, wenn man wettbewerbsfähig bleiben wolle.

Nadal trifft zum Auftakt des Masters-Turniers in der spanischen Metropole auf den Sieger der Partie zwischen Miomir Kecmanovic und Alexander Bublik.

Nadal hat in Madrid insgesamt fünf Mal gewonnen, zuletzt 2017 im Finale gegen Dominic Thiem.

