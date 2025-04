ATP Madrid: Starker Struff muss sich Tsitsipas knapp beugen

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Tour-Masters-1000-Turnier in Madrid trotz einer zeitweise bärenstarken Leistung ausgeschieden. Die Deutsche Nummer drei unterlag Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 4:6 und 3:6.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 17:27 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff musste sich Stefanos Tsitsipas nach hartem Kampf beugen

Der Warsteiner, der gestern seinen 35. Geburtstag feierte, kam beim Stand von 1:1 zu einem frühen Breakball und nutzte diesen gleich mit einem starken Vorhand-Passierball. Struff agierte äußerst druckvoll und weitaus sicherer als in den letzten Wochen - Tsitsipas wiederum fehlte im ersten Satz wie so oft vor allem auf der Rückhand das Timing. Während er bei eigenem Aufschlag überhaupt nichts anbrennen ließ, gelang dem Deutschen bei 5:3 ein weiteres Break zum Satzgewinn.

Tsitsipas war daraufhin die Frustration deutlich anzumerken. In der Satzpause beschwerte sich der 26-Jährige beim Umpire über die - seiner Meinung nach - inakzeptablen Platz-Bedingungen.

Nachdem er seinem Unmut freien Lauf gelassen hatte, lief es für den Griechen zunächst spielerisch besser. Mit einer Reihe von druckvollen Vorhänden holte er sich gleich im ersten Game des zweiten Satzes ein Break. Struff ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und sicherte sich seinerseits im Game darauf zwei Chancen zum Rebreak. Dank eines sensationellen Vorhand-Returns war kurz darauf wieder alles in der Reihe. Die Vorentscheidung in Satz zwei fiel schließlich beim Stand von 4:4. Struff wurde kurzzeitig von seinem ersten Aufschlag in Stich gelassen, Tsitsipas nutzte dies eiskalt und servierte im Anschluss zum Satzausgleich aus.

Tsitsipas schlägt im entscheidenden Moment zu

Der dritte Satz begann genau wie Satz zwei - mit Breakchancen des Griechen. Dieses Mal hielt der Deutsche jedoch zunächst stand und brachte sein Aufschlaggame mit druckvollem Power-Tennis doch noch durch. In der Folge agierten die Aufschläger relativ souverän, ehe sich Struff als erster eine Blöße leistete. Mit einem wilden Vorhand-Fehler musste der 35-Jährige seinen Aufschlag zum 3:4 abgeben. Tsitsipas ließ daraufhin bei eigenem Service nicht mehr allzu viel zu und beendete das Match nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 58 Minuten mit einem weiteren Break zum 6:3.

Mit dem Drei-Satz-Erfolge stellte Tsitsipas im Head-to-Head gegen den Deutschen auf 6:4.

In der nächsten Runde kommt es somit zu einem frühen Aufeinandertreffen zweier Turnier-Mitfavoriten. Tsitsipas bekommt es im Duell der einhändigen Rückhände mit Lorenzo Musetti zu tun, der sich bei seinem Sieg gegen Tomas Martin Etcheverry in starker Form präsentierte. Der Grieche führt im direkten Vergleich mit dem Italiener zwar mit 5:1, der einzige Sieg Musettis liegt jedoch nur wenige Wochen zurück. Im Viertelfinale von Monte Carlo setzte sich der 23-Jährige in drei Sätzen durch.

