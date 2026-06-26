ATP Mallorca: Davidovich Fokina jagt seinen Premieren-Titel

Alejandro Davidovich Fokina kämpft sich gegen Fabian Marozsan ins Finale von Mallorca und trifft dort auf Überraschungsmann Ethan Quinn, der ebenfalls erstmals um einen ATP-Titel spielt

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 20:22 Uhr

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© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina fühlt sich auch auf Rasen pudelwohl

Alejandro Davidovich Fokina hat beim ATP-250-Turnier auf Mallorca weiter Kurs auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour genommen. Der Spanier setzte sich nach Satzrückstand gegen Fabian Marozsan mit 5:7, 6:2, 6:4 durch und erreichte damit erstmals in seiner Karriere ein ATP-Finale auf Rasen. Insgesamt steht der 27-Jährige zum sechsten Mal in einem Endspiel auf der Tour – den Premierensieg hat er allerdings noch nicht geschafft.

Dabei musste der an Nummer zwei gesetzte Lokalmatador zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Im ersten Satz ließ Davidovich Fokina mehrere Chancen ungenutzt und musste den Durchgang nach einem späten Break abgeben. Anschließend drehte der Spanier aber auf, nahm seinem Gegner früh den Aufschlag ab und dominierte den zweiten Satz klar. Im Entscheidungssatz schien vieles auf ein enges Finish hinauszulaufen, ehe Davidovich Fokina bei 4:4 einen 0:40-Rückstand seines Gegners noch in ein entscheidendes Break verwandelte und wenig später souverän ausservierte.

5 verloren Finals für Davidovich

Im Finale wartet mit Ethan Quinn ein Gegner, der die Woche seines Lebens erlebt. Der 22-jährige US-Amerikaner fertigte Nuno Borges in nur 56 Minuten mit 6:1, 6:2 ab und zog erstmals in ein ATP-Endspiel ein. Vor dem Turnier hatte Quinn noch nie das Viertelfinale eines ATP-Events erreicht, nun steht er als jüngster Finalist der Turniergeschichte im Endspiel. Unabhängig vom Ausgang wird der Weltranglisten-63. am Montag auf Rang 47 klettern und damit in die Top 50 zurückkehren.

Während Quinn auf seinen ersten ATP-Titel hofft, möchte Davidovich Fokina endlich den lang ersehnten Durchbruch schaffen. Fünf Finals hat der Spanier bislang verloren – nun bietet sich vor heimischem Publikum die nächste Chance, diese Serie zu beenden.

Das Einzel-Tableau in Mallorca