Mallorca Championships: Grigor Dimitrov erreicht Viertelfinale

Grigor Dimitrov steht bei den Mallorca Championships nach einem Sieg über Lucky Loser Abedallah Shelbayh im Viertelfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 20:53 Uhr

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© Getty Images

Ein Pflichtsieg eigentlich, aber… Wohl alle Tennisfans haben noch die Bilder von vor einem Jahr im Kopf: Grigor Dimitrov führte im Match seines Lebens gegen Jannik Sinner im Wimbledon-Achtelfinale mit 6:3, 7:5 und 2:2, als er sich einen Teilriss des Brustmuskels zuzog. Sinner gewann wenige Tage später das Turnier, Dimitrov kämpft seither um ein Comeback.

Bereits im Herbst hatte er es versucht, dann zu Saisonbeginn - aber wirklich in Form kam er bislang nicht. 4 zu 11, so die Bilanz in 2026 aus Sicht des 35-Jährigen auf ATP- und Challengerebene. Jetzt, auf Rasen, aber läuft es besser. Beim Challenger-Event in Dublin in der vergangenen Woche erreichte der ehemalige Weltranglisten-Dritte das Viertelfinale, nun auf Mallorca ebenso - eben nach dem 6:2, 6:4-Sieg gegen Shelbayh. Der vor allem auch einen feinen Matchball mit sich brachte.

In Wimbledon zeigte man zuletzt übrigens auch ein großes Herz für Grigor: Er bekam eine Wildcard fürs Hauptfeld - während andere, wie Gael Monfils und Nick Kyrgios, leer ausgingen.

Im Ranking steht Dimitrov aktuell nur noch auf Platz 164.

Auf Mallorca geht es nun gegen den an zwei gesetzten Alejandro Davidovich Fokina.