Mallorca Championships: Struff scheitert, Dimitrov ist weiter

Während Grigor Dimitrov am Dienstag bei den Mallorca Championships erfolgreich gestartet ist, musste sich Jan-Lennard Struff im Viertelfinale verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:57 Uhr

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© Sascha Feuster Jan-Lennard Struff hat sich gegen Nuno Borges vergeblich gestreckt

Gestern hat Jan-Lennard Struff in seinem Auftaktmach gegen Martin Landaluce der Hitze auf Mallorca noch getrotzt, am heutigen Dienstag nun musste der deutsche Davis-Cup-Spieler seinen Abschied von den Mallorca Championships nehmen. Struff unterlag nämlich dem Portugiesen Nuno Borges mit 4:6 und 5:7.

Einen gelungenen Einstieg feierte dagegen Grigor Dimitrov. Der bulgarische Feingeist setzte sich gegen den australischen Qualifikanten Marc Polmans mit 6:1 und 7:6 (3) durch. Dimitrov trifft morgen im Achtelfinale auf Abudalla Shelbayh.

Später hat mit Yannick Hanfmann ein zweiter Deutscher die Chance auf einen Viertelfinal-Platz im Mallorca Country Club. Denn Yannick Hanfmann trifft im letzten Match des Tages auf den nominellen Turnierfavoriten Luciano Darderi.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca

