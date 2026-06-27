Mallorca Championships: Davidovich Fokina feiert endlich Premieren-Titel!

Alejandro Davidovich Fokina hat mit einem 7:6 (4) und 6:3 gegen Ethan Quinn im Finale der Mallorca Championships seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 17:25 Uhr

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© Sascha Feuster Alejandro Davidovich Fokina hat bei den Mallorca Championships zugeschlagen

Gut Ding will Weile haben. Aber umso schöner für Alejandro Davidovich Fokina, dass sein allererster Titel auf der ATP-Tour bei einem Heimturnier zustande gekommen ist. Denn der Spanier besiegte im Endspiel der Mallorca Championships den US-Amerikaner Ethan Quinn mit 7:6 (4) und 6:3.

Insgesamt 1:49 Stunden standen sich die beiden Finalisten gegenüber, der Lokalmatador war dabei auch im ersten Satz schon mit einem Break voraus gelegen. Aber Quinn, der ebenfalls noch nicht auf der Tour reüssiert hat, rettete sich noch einmal ins Tiebreak.

Davidovich Fokina pusht sich

Für Davidovich Fokina ging mit diesem Erfolg eine größere Durststrecke zu Ende. Denn seine bisherigen fünf Endspiele hatte er allesamt verloren, davon alleine vier in der vergangenen Saison: in Delray Beach, Acapulco, Washington und Basel.

In einer ersten Reaktion zeigte sich der frisch gekürte Champion erleichtert. “Das war heute ein richtig harter Kampf”, erklärte Davidovich Fokina auf dem Court. “Er hat fantastisch gespielt. Im Tiebreak habe ich mich gepusht. Am Ende habe ich gewusst, dass es diesmal einfach klappen musste. In Spanien, zuhause, der erste Titel.”

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca