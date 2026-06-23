Mallorca Championships: Yannick Hanfmann scheitert, auch Stefanos Tsitsipas raus

Yannick Hanfmann ist auf Mallorca als letzter Deutscher ausgeschieden. Noch schlechter lief es auf der spanischen Ferieninsel für den ehemaligen Sieger Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:57 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann scheiterte im Achtelfinale

Nach Jan-Lennard Struff hat auch Yannick Hanfmann das Viertelfinale des ATP-250-Turniers auf Mallorca verpasst. Der Karlsruher verlor im Achtelfinale gegen den topgesetzten Italiener Luciano Darderi mit 5:7 und 3:6. Der 24-Jährige trifft nun auf Struff-Bezwinger Nuno Borges.

Außerdem zogen am Dienstag auf der spanischen Ferieninsel Fabian Marozsan und Miomir Kecmanovic ins Viertelfinale ein. Während der Ungar den an Position vier gesetzten Alejandro Tabilo mit 6:2 und 6:3 abfertigte, gewann der Serbe gegen Lorenzo Sonego knapp mit 2:6, 7:6 (4) und 6:4. Die beiden treffen nun aufeinander.

Weiterhin nicht in Fahrt kommt indes Stefanos Tsitsipas, der 2022 auf Mallorca seinen ersten Rasentitel gewonnen hatte. Vier Jahre später verlor der kriselnde Grieche seine Erstrundenpartie gegen Hamburg-Sieger Ignacio Buse mit 6:7 (4) und 3:6. Grigor Dimitrov schaffte mit einem 6:1 und 7:6 (3)-Erfolg über Marc Polmans hingegen den Sprung ins Achtelfinale.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca