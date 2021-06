ATP Mallorca: Dominic Thiem muss mit Handgelenksverletzung w.o. geben

Beim Rasenturnier in Mallorca musste Dominic Thiem in seinem Auftaktmatch aufgeben - das Handgelenk scheint angeknackst.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 20:36 Uhr

© Getty Die schlechten Nachrichten für Dominic Thiem reißen nicht ab

Zunächst hatte er wirklich kein Glück in der Saison 2021, und jetzt kam auch noch Pech dazu: Österreichs Nummer eins musste aufgrund einer Handgelenksverletzung schon vorzeitig sein Achtelfinalmatch gegen den Franzosen Adrian Mannarino beenden. Beim Stand von 5:2 und 15:15 aus der Sicht des Österreichers war der Kurzauftritt des Lichtenwörthers beim ATP-World-Tour-250-Turnier auf Mallorca auch schon wieder beendet.

Dabei schaute es eigentlich richtig gut aus für den Niederösterreicher. Nicht nur, dass Thiem noch nie eines der bereits acht Matches gegen den konstant spielenden Franzosen verloren geben musste, war in den letzten sechs Partien nicht einmal ein Satzgewinn für den Quasi-Pariser drinnen. Mannarino zählte vor der heutigen Auseinandersetzung also mit Bestimmtheit zu den Lieblingsgegnern des Österreichers.

„Es ist ein komischer Schmerz“

Und auch der Zweikampf um einen Platz im Viertelfinale der Premierenausgabe des Rasenturniers auf den Balearen fing eigentlich gut an. Thiem ging mit Break 4:2 in Führung und bestätigte dieses auch souverän zu 15. Dann jedoch der entscheidende Moment: Nach einem Schlag hält sich der Weltranglistenfünfte plötzlich das Handgelenk. Weder ein Sturz noch sonst eine gefährlich aussehende Situation war davor zu erkennen gewesen.

Thiem musste ein Medical-Time-Out in Anspruch nehmen, es wurde ein großflächiger Tapeverband an der rechten Schlaghand angebracht. „Es ist ein komischer Schmerz“, konnte man den Österreicher bei der Live-Übertragung vernehmen. Es kam, wie es kommen musste, der 27-Jährige schritt zum Shakehands. Während der Lichtenwörther nun um seine Teilnahme in Wimbledon bangen muss, bekommt es der Franzose im Viertelfinale entweder mit Karen Kachanov oder Feliciano Lopez zu tun.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca