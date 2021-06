ATP Mallorca: Sam Querrey folgt Daniil Medvedev ins Finale

Während sich die Nummer eins der Rasenveranstaltung auf den Balearen, Daniil Medvedev, in drei Sätzen gegen Pablo Carreno Busta durchkämpfen musste, löste Sam Querrey mit einem Zweisatz-Erfolg gegen Adrian Mannarino sein Endspiel-Ticket.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 22:20 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Sam Querrey könnte auf Mallorca seine vier Jahre andauernde Titel-Pause beenden

Der letzte Turniersieg von Sam Querrey ist schon gut vier Jahre her. Jetzt hat der baumlange US-Amerikaner die Chance diese lange Durststrecke zu beenden. Der Kalifornier steht beim ATP-World-Tour-250 Turnier auf Mallorca nach einem 6:4,-6:3-Erfolg über den Franzosen Adrian Mannarino in seinem zwanzigsten Endspiel auf der Herrentour. Davor hatte sich Turnierfavorit Daniil Medvedev, wie berichtet, nach einem ordentlichen Stück Arbeit mit 3:6, 6:3 und 6:2 gegen den auf vier gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta durchgesetzt.

Rasen ist ein ausgezeichneter Untergrund für den aufschlagstarken Mann aus San Francisco. Nicht nur konnte er 2010 den Rasenklassiker im Londoner Queen’s Club für sich entscheiden, er stand auch bereits dreimal in Endspielen auf grünem Untergrund (2009 Newport, 2015, Nottingham, 2019 Eastbourne). In direkten Begegnungen führt Medvedev gegen den US-Amerikaner 1:0 - ebenfalls auf Gras konnte sich der Russe 2017 in der ersten Runde von Eastbourne mit 6:3, 7:5 durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca