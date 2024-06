ATP Mallorca: Sebastian Ofner erreicht das Viertelfinale

Sebastian Ofner hat beim ATP-250er-Event auf Mallorca gegen Luciano Darderi 6:3, 7:5 gewonnen und steht damit bei seiner ersten Turnierteilnahme im Viertelfinale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 17:31 Uhr

Sebastian Ofner bei den Mallorca Championships

Das Match Re-Live im Tracker

Sebastian Ofner musste in seinem ersten Aufschlagspiel der Partie direkt fünf mal über Einstand gehen und wehrte dazu einen Breakball ab, ehe die 1:0-Führung feststand. Beim Stand von 4:2 gelang es der Nummer eins Österreichs dann mit der ersten eigenen Breakchance die Führung auszubauen und den ersten Satz kurz darauf erolgreich zu beenden.

Auch der zweite Durchgang begann mit einem klaren Vorteil für Sebastian Ofner, der seinem Kontrahenten erneut früh im Satz den Aufschlag abnehmen konnte. Mit einem weiterhin konzentrierten Auftritt Ofners blieb Luciano Darderi eine Hoffnung auf das Comeback vorerst verwehrt.

Erste Matchbälle noch ohne Erfolg

Die ersten beiden Matchbälle bei Aufschlag des Italieners führten noch nicht zum Erfolg. Stattdessen leistete sich Sebastian Ofner doch noch einen Wackler und gab den Aufschlag beim Stand von 5:4 ab, konterte aber jedoch sofort und stellte die alte Ausgangslage her. Nach 1:20 Stunde Spielzeit war es dann der dritte Matchball bei eigenem Serve, der das Matchende besiegelte.

Nach den Erstrundenniederlagen in Stuttgart und Halle gleicht Sebastian Ofner mit den beiden Siegen auf Mallorca seine Rasenbilanz aus und steht auf der Baleareninsel bei seiner ersten Teilnahme direkt in der Runde der letzten acht Spieler.

Ofner trifft im Viertelfinale auf Michelsen

Im Viertelfinale wartet der US-Amerikaner Alex Michelsen, der bereits am frühen Nachmittag Tour-Dauerbrenner Adrian Mannarino in zwei Sätzen aus dem Turnier nehmen konnte. Gegen den 19-Jährigen spielte Sebastian Ofner bisher ein Match auf der Tour. Im vergangenen Jahr unterlag der neun Jahre ältere Profi 6:7(4), 5:7.

Dominic Thiem scheiterte am Montag an Gael Monfils und kassierte im siebten Duell mit dem Franzosen die erste Niederlage. Beendet ist das Turnier auch für Titelverteidiger Christopher Eubanks, der in seiner Auftaktpartie dem jungen Tschechen Jakub Mensik in drei Sätzen unterlag. Der 18-Jährige trifft im Achtelfinale am Mittwoch auf Fabio Fognini, der in der ersten Runde gegen Gijs Brouwer in zwei engen Sätzen durchsetzen konnte.

