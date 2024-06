ATP Mallorca: Sebastian Ofner gewinnt Nervenschlacht

Sebastian Ofner hat seine Auftaktpartie beim 250er ATP-Turnier auf Mallorca gegen Jaume Munar 3:6, 6:4, 7:6(4) gewonnen und verbucht damit den ersten Erfolg auf Rasen im Jahr 2024

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 17:50 Uhr

Sebastian Ofner reiste mit zwei Niederlagen in der bisherigen Rasensaion nach Mallorca. Gegen den gebürtigen Mallorquiner Jaume Munar startete die Nummer eins Österreichs gut ins Match. Nach abgewehrtem Breakball nutzte Ofner selbst kurz darauf seine erste Chance und 3:1 in Führung. Die Anzeichen für einen erfolgreichen ersten Satz waren also gegeben, jedoch folgte in den nächsten Minuten die Ernüchterung.

Bei eigenem Serve zu fehlerhaft und bei den Aufschlagspielen des Gegners zu harmlos war die Grundlage für ganze fünf Spiele am Stück, die der Spanier für ich entscheiden konnte und damit auch die Satzführung nach einer knappen halben Stunde auf der Habenseite verbuchen konnte. Sebastian Ofner benötigte nun eine deutliche Leistungsteigerung.

Ofner mit besseren Nerven im Tiebreak

Nach dieser sah es zunächst aus, denn erneut führte Sebastian Ofner den Satz mit 3:1 an, bekam jedoch zwischenzeitlich wieder Probleme gegen einen konsequent agierenden Gegner. Munar gelang der Ausgleich, wurde beim Stand von 4:5 jedoch erfolgreich vom Österreicher ausgekontert, der den Satzausgleich herstellen konnte.

Auch im dritten Durchgang gelang Sebastian Ofner fast die 3:1-Führung, sein Kontrahent konnte jedoch beide Breakbälle abwehren. Da beide Spieler nun konstant servierten, ging es in den alles entscheidenden Tiebreak. Hier brachte beide Spieler das Kunstück fertig mit den ersten sieben Punkten bei eigenem Serve nicht zu punkten. Die Nerven besser im Griff hatte dann Sebastian Ofner, der seinen ersten Matchball zum Sieg nutze und den ersten Erfolg auf dem grünen Geläuf in diesem Jahr feiern darf.

Im Achtelfinale wartet nun der Italiener Luciano Darderi, der sich parallel gegen Pedro Martinez in zwei Sätzen durchsetzen konnte.

