ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati: Alle Infos, Spieler, Preisgeld, TV

Am Samstag, 22. August, beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati. Vieles ist neu in diesem Jahr. Vor allem der Austragungsort. Die Matches werden live bei Sky im TV und Livestream übertragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2020, 16:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev tritt als Cincinnati-Titelverteidiger in New York an

Wo wird gespielt?

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati in diesem Jahr im National Tennis Center in New York City ausgetragen. Gespielt wird auf allen Courts mit Ausnahme der beiden größten Stadien: dem Arthur Ashe und dem Louis Armstrong.

Wer ist dabei? Wer sind die Favoriten?

Im Gegensatz zu den Frauen hält sich die Absageflut bei den Männern in Grenzen. Zwar fehlen mit Roger Federer, Rafael Nadal und Gael Monfils drei Top-Ten-Spieler, insgesamt ist das Turnier aber sehr gut besetzt. Novak Djokovic führt das Teilnehmerfeld an, gefolgt von Dominic Thiem, Titelverteidiger Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Alexander Zverev wird als Nummer fünf in das Turnier gehen.

Wo wird das Turnier im TV und Livestream übertragen?

Das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati wird ab Samstag bei Sky im TV und Livestream zu sehen sein. Übertragungsbeginn ist jeweils 17 Uhr MESZ.

Wie sieht es mit dem Preisgeld aus?

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird aufgrund der fehlenden Zuschauereinnahmen deutlich weniger Preisgeld ausgeschüttet, allerdings vor allem in den späteren Runden. Der Sieger bekommt 285.000.- US Dollar (2019 waren es noch 1.114.225.- US Dollar). Dafür gibt es in der Qualifikation und den ersten beiden Runden mehr Preisgeld als vor Jahresfrist zu verdienen.

Hier die Sieger in Cincinnati seit 2010

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2019 Daniil Medvedev David Goffin 7:6 (3), 6:4 2018 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:4 2017 Grigor Dimitrov Nick Kyrgios 6:3, 7:5 2016 Marin Cilic Andy Murray 6:4, 7:5 2015 Roger Federer Novak Djokovic 7:6 (1), 6:3 2014 Roger Federer David Ferrer 6:3, 1:6, 6:2 2013 Rafael Nadal John Isner 7:6 (8), 7:6 (3) 2012 Roger Federer Novak Djokovic 6:0, 7:6 (7) 2011 Andy Murray Novak Djokovic 6:4, 3:0, w.o. 2010 Roger Federer Mardy Fish 6:7 (5), 7:6 (1), 6:4