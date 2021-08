ATP Masters Cincinnati - Auslosung: Alexander Zverev will Fluch beenden

Alexander Zverev (ATP-Nr. 5) will nach seinem Olympiasieg und der kurzen Verschnaufpause wieder angreifen. Beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati ist er an Position drei gesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 12:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev hat ein Freilos zum Auftakt, in Runde 2 trifft er auf Lloyd Harris oder einen Qualifikanten.

Speziell Harris (ATP-Nr. 49) wäre eine ziemliche Herausforderung zu Beginn: Der Südafrikaner spielt seine bislang stärkste Saison und hat bereits Siege über Dominic Thiem und Denis Shapovalov eingefahren bei seinem Lauf bis ins Finale von Dubai. Vor zwei Wochen gewann er in Washington gegen Rafael Nadal.

Zverev kommt mit einer 33:11-Bilanz in 2021 nach Cincinnati, mit drei Titeln zudem, inklusive seines dritten Masters-Turniersiegs in Madrid. Und freilich dem Triumph bei den Olympischen Spielen.

Zverev wartet noch auf ersten Einzelsieg in Cincy

Cincinnati war dabei kein gutes Pflaster für Zverev bislang: Bei sechs Hauptfeldauftritten steht er noch ohne Sieg da, 2020 verlor er gegen Andy Murray.

Topgesetzt bei den Western & Southern Open ist Daniil Medvedev (ATP-Nr. 2), er wartet auf Brandon Nakashima oder Mackenzie McDonald. Der an zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas trifft auf Sebastian Korda oder Laslo Djere.

Ebenfalls dabei ist Andy Murray dank Wildcard, er spielt gegen einen Qualifikanten. Jan-Lennard Struff trifft auf John Millman.

Novak Djokovic nicht in Cincinnati dabei, auch Nadal, Federer, Thiem fehlen

Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Novak Djokovic ist nicht dabei, er erholt sich nach den olympischen Strapazen für die US Open, wo er als erster Spieler seit Rod Laver den Grand Slam schaffen will. Rafael Nadal (Fuß), Dominic Thiem (Handgelenk) und Rekordsieger Roger Federer (Knie) sind verletzungsbedingt nicht am Start.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati

Qualifikation in Cincinnati stark besetzt

Stark besetzt ist indes das Quali-Draw in Cincinnati. Topgesetzt ist hier Richard Gasquet, der in einem Duell zweier Oldies auf Fernando Verdasco trifft. Ebenfalls dabei: Carlos Alcaraz (gegen Thiago Monteiro) und Dominik Koepfer (gegen Andreas Seppi).

Der Cut für die Qualifikation lag bei Platz 98.

Zum Quali-Draw in Cincinnati