ATP Masters Cincinnati: Alle Spieler, Infos, Auslosung, TV, Preisgeld

Am Sonntagabend geht's los mit den Hauptfeldspielen beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati. Als Favoriten gehen Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev ins Rennen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 11:04 Uhr

Wer ist in Cincinnati am Start?

Immerhin ein paar mehr Topstars als in Toronto: Gemeldet aus den Top Ten haben Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev (nach seiner Pause), Andrey Rublev, Matteo Berrettini und Denis Shapovalov.

Nicht dabei sind allerdings Novak Djokovic (Erholung), Rafael Nadal (Fußprobleme), Dominic Thiem (Reha nach Handgelenksverletzung) und Roger Federer (erneut Knieprobleme).

Wer ist der Titelverteidiger?

Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste schlug in 2020 Milos Raonic im Finale und feierte seinen zweiten Sieg in Cincinnati nach 2018. Zuvor hatte Djokovic fünf Mal im Finale verloren.

Cincinnati: Wo kommt es im TV und Livestream?

Sky zeigt die Spiele aus Cincinnati ab Montag, 16. August 2021, im TV und Livestream. Übertragungsbeginn ist jeweils 17 Uhr MESZ. Das Finale findet am Sonntag, 22. August 2021 ab 22.30 Uhr statt, natürlich ebenfalls live auf Sky.

Wie ist die Auslosung gelaufen?

Alexander Zverev trifft zum Auftakt auf Lloyd Harris oder einen Qualifikanten. Speziell Harris wäre eine große Herausforderung, er hatte vor zwei Wochen in Washington gegen Rafael Nadal gewonnen.

Alle Infos zur Auslosung

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

An Preisgeld werden in Cincinnati 3,03 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Der Sieger erhält 391,240 US-Dollar, für ein Aus in Runde 1 gibt's immerhin noch 15,990 US-Dollar.

Wer ist Rekordsieger in Cincy?

Roger Federer. Der Schweizer siegte sieben Mal, zuletzt 2015 im Finale gegen Djokovic.

Wer hat in den letzten Jahren in Cincinnati gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Novak Djokovic Milos Raonic 1:6, 6:3, 6:4 2019 Daniil Medvedev David Goffin 7:6 (3), 6:4 2018 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:4 2017 Grigor Dimitrov Nick Kyrgios 6:3, 7:5 2016 Marin Cilic Andy Murray 6:4, 7:5 2015 Roger Federer Novak Djokovic 7:6 (1), 6:3 2014 Roger Federer David Ferrer 6:3, 1:6, 6:2 2013 Rafael Nadal John Isner 7:6 (8), 7:6 (3) 2012 Roger Federer Novak Djokovic 6:0, 7:6 (7) 2011 Andy Murray Novak Djokovic 6:4, 3:0 ret.