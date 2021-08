ATP Masters Cincinnati: Andy Murray - „Es ist eine andere Atmosphäre“

Das Fehlen von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer beim Masters-Event in Cincinnati lässt den Briten Andy Murray nachdenklich und nostalgisch werden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 15:00 Uhr

© Getty Images Andy Murray vermisst augenscheinlich seine Weggefährten Djokovic, Federer und Nadal in Cincinnati

Einst waren die „Big 4“ - Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray - Garant für volle Ränge bei den großen ATP-Masters-1000-Turnieren. Bei der 2021er-Ausgabe des Hartplatz-Events in Cincinnati läuft, wie auch schon bei der letztwöchigen Veranstaltung im kanadischen Toronto, der Hase völlig anders. Lediglich Andy Murray, der oberflächlich betrachtet, mit seinen zwei metallenen Hüftprothesen gar den körperlich mitgenommensten Eindruck der erwähnten Vier macht, schlägt dieses Jahr im Bundesstaat Ohio auf.

So „alleingelassen“ reflektiert Sir Andy durchaus mit mit einem Schuss Nostalgie gegenüber ESPN Tennis: „Es ist eine andere Atmosphäre hier für mich. Fast während meiner gesamten Karriere, waren sie hier und kämpften um den Sieg. Also ja, die Dinge ändern sich leider.“ Für die junge Garde sieht der zweifache Wimbledon-Champion allerdings den perfekten Zeitpunkt gekommen, um zu glänzen: „Ich denke, für viele Spieler ist es eine perfekte Gelegenheit, so ein großes Turnier zu gewinnen, wenn die Big 3 nicht spielen können.“

Murray fährt nur noch auf Sicht

Sich selbst sieht der tapfere Schotte allerdings nicht in der Favoritenrolle und auch die Perspektive nach vorne verbirgt sich für den mittlerweile 34-Jährigen hinter einem dicken Nebelschleier: „Die Zukunft wird davon abhängen, wie sich mein Körper fühlt. Ich habe mich bis Wimbledon und die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele eigentlich gut gefühlt, aber die Dinge haben sich verlangsamt. Ich weiß nicht, wie ich in den nächsten Wochen und Monaten drauf sein werde.“

Worauf sich Murray am meisten freut, sind die Zuseher, die in Cincinnati und New York wieder die Tribünen bevölkern werden: „Es ist toll, die Fans wieder auf den Rängen zu haben, sogar schon während meines gestrigen Trainings. Es wird richtig nett werden, wieder vor einem großen Publikum spielen zu dürfen. Ich freue mich schon richtig darauf.“ Seine Auftaktaufgabe in Cincinnati hat der zweifache Olympia-Geldmedaillengewinner gegen Richard Gasquet bereits mit Souveränität gelöst.

