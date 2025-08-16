ATP Masters Cincinnati: Finale! Jannik Sinner stoppt Traumlauf von Terence Atmane

Jannik Sinner steht im Endspiel des ATP Masters in Cincinnati. Gegen den Franzosen Terence Atmane siegte der Südtiroler 7:6(4), 6:2 und ist damit nur noch einen Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 23:39 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste im Halbfinale die Turnier-Überraschung Terence Atmane aussschalten.

Der Erfolgslauf von Terence Atmane ist gestoppt. Die große Turnierüberraschung scheiterte nach guter Leistung an Geburstagskind Jannik Sinner. Dabei musste der Weltranglistenerste gegen den um 135 Ränge schlechter platzierten Franzosen die Konzentration hochhalten, um den Einzug in das Endspiel zu sichern.

Im ersten Satz präsentierten sich beide Akteure bei eigenen Serve nahezu fehlerfrei. So ging es zügig ohne eine Breakchance in den Tiebreak, den Jannik Sinner dann mit dem zweiten Satzball für sich entscheiden konnte. Der Rückhand-Return von Atmane flog einen Tick zu weit. Einer von nur sehr wenigen Fehlern des Außenseiters.

Atmane im zweiten Satz mit weniger Widerstand

Sollte sich mit Beginn des zweiten Satzes vorerst nichts verändern, passierte es dann im vierten Aufschlagspiel. Terence Atmane ließ erstmals federn und konnte das erste Break der Partie nicht verhindern. Für den Branchenprimus die beste Vorlage, um das Match nun mit der notwendigen Ruhe ins Ziel zu bringen. Der Widerstand seines Kontrahenten war zudem nun nicht mehr so groß.

Nach 1:27 Stunde auf dem Court war es dann vollbracht. Der Südtiroler nutzte den zweiten Matchball der Partie direkt aus, um anschließend den verdienten Applaus des Publikums entgegenzunehmen. Diesen gab es auch für den unterlegenen Terence Atmane, der in Cincinnati das bis dato beste Turnier seines Lebens spielte.

Im Endspiel wartet logischerweise der Sieger des zweiten Halbfinals. Das bestreiten Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Für Jannik Sinner dürfte feststehen, das erneut eine starke Leistung notwendig ist, um den Titel im Bundesstaat Ohio erfolgreich zu verteidigen.

