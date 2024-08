ATP Masters Cincinnati: Jan-Lennard Struff unterliegt zum Auftakt Stefanos Tsitsipas

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der ersten Runde an Stefanos Tsitsipas gescheitert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 21:15 Uhr

Aus deutscher Sicht hat die Erstrunden-Begegnung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati kein gutes Ende genommen: Der Warsteiner musste sich in drei Sätzen dem Griechen Stefanos Tsitsipas geschlagen geben. Der Südeuropäer setzte sich nach 1:57 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:3 durch.

Der Grieche revanchierte sich damit für seine Niederlage gegen Struff beim ATP-Turnier in Halle. Dort hatte der Deutsche im Juni noch in drei Sätzen gewonnen.

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Struff zuletzt im Einzel verletzungsbedingt sein Zweitrundenmatch abgesagt. Im Doppel kämpfte er sich mit Dominik Koepfer danach noch bis in das Viertelfinale.

Der WWeltranglisten-Elfte bekommt es in der zweiten Runde entweder mit dem Briten Jack Draper oder dem Spanier Jaime Munar zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati.