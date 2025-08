ATP Masters Cincinnati: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz - Wiedersehen macht Freude

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz kehren in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati auf die Tour zurück. Nach den vergangenen Monaten sind die Erwartungen an die beiden Superstars der Szene groß.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 11:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Standen sich im Wimbledon-Finale gegenüber: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner

Nach dem Wimbledon-Finale verabschiedeten sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz einstweilen in den wohlverdienten Urlaub. Nun, beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati, kehren die beiden besten Spieler der Welt auf die Tour zurück. Und gelten wenig überraschend als Topfavoriten auf den Titel.

Vor allem Sinner präsentierte sich auf den Hartplätzen dieser Welt in den vergangenen 18 Monaten nahezu unantastbar, zwei Titel bei den Australian Open sowie einer bei den US Open sind Beweis genug für die Ausnahmestellung des Südtirolers. Auch das runderneuerte Event in Cincinnati wird der Weltranglistenerste wenig überraschend als Titelverteidiger in Angriff nehmen.

Neuerliches Duell erst im Finale möglich

Größter Konkurrent des Italieners wird freilich Carlos Alcaraz sein, der Sinner in Rom und Roland-Garros zwei seiner drei Saisonniederlagen zufügte. In Wimbledon konnte sich der 23-Jährige zuletzt bekanntermaßen für die bittere Pleite in Paris revanchieren - und damit seinen ersten Major-Titel auf einem der beiden natürlichen Bodenbeläge eintüten.

Zu einem neuerlichen Duell zwischen Sinner und Alcataz könnte es freilich erst am 18. August im Finale von Cincinnati kommen. Über den Weg gelaufen sind sich die beiden in Ohio zumindest schon einmal, wie am Dienstag Bilder in den sozialen Medien zeigten. Gegen ein Wiedersehen auf dem Matchcourt in zwei Wochen hätte wohl kaum jemand etwas einzuwenden.