ATP-Masters Cincinnati: Shelton fixiert Viertelfinalkracher gegen Zverev

Ben Shelton hat als letzter Spieler das Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati erreicht. Dort geht es morgen gegen Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 01:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton steht in Cincinnati im Viertelfinale

Ben Shelton war ein bisschen spät dran in diesem Jahr in Cincinnati. Nicht aus eigenem Verschulden: Bedingt durch die unsteten Witterungsverhältnisse während der letzten Tage konnte Shelton erst am heutigen Donnerstag (Ortszeit) sein Achtelfinale gegen Jiri Lehecka bestreiten. Das aber gewann der Toronto-Champion dann aber doch einigermaßen fix mit 6.4 und 6.4.

Damit kommt es morgen im Viertelfinale zum Treffen mit Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins hatte schon gestern gegen Karen Khachanov gewonnen - der Russe musste im zweiten Satz ja wegen Rückenproblemen aufgeben.

Das zweite Viertelfinale der unteren Tableau-Hälfte bestreiten Carlos Alcaraz und Andrey Rublev.

Der Titelverteidiger steht dagegen bereits in der Vorschlussrunde: Jannik Sinner fegte nämlich Félix Auger-Aliassime mit 6:0 und 6.2 vom Platz. Sinner trifft im Halbfinale entweder auf Holger Rune oder Überraschungsmann Terence Atmane.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati



