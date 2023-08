ATP Masters Cincinnati: Sinner und Ruud verlieren, Tsitsipas schlägt Shelton

Jannik Sinner und Casper Ruud sind beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der zweiten Runde ausgeschieden. Eine Runde weiter ist hingegen Stefanos Tsitsipas.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner unterlag Dusan Lajovic in zwei Sätzen

So hatte sich Jannik Sinner seinen 22. Geburtstag wohl nicht vorgestellt: Der frischgebackene Toronto-Champion unterlag Dusan Lajovic in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati mit 4:6 und 6:7 (4). Der Südtiroler wirkte während der gesamten Partie angeschlagen und hatte offenbar mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen.

Lajovic trifft im Achtelfinale auf Taylor Fritz, der sich gegen Lorenzo Sonego mit 6:4 und 7:6 (1) durchsetzte. Auch Fritz' Landsmann Tommy Paul schaffte durch einen 6:1 und 7:6 (4)-Erfolg gegen Ugo Humbert den Sprung in die Runde der letzten 16. Dort trifft der 26-Jährige auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, den er in der vergangenen Woche in Toronto besiegen konnte.

Ruud unterliegt Purcell

Am Center Court feierte Stefanos Tsitsipas unterdessen einen 7:6 (4) und 7:6 (2)-Sieg gegen Ben Shelton. Der Grieche spielt im Achtelfinale gegen Hubert Hurkacz oder Titelverteidiger Borna Coric. Casper Ruud wurde seiner Favoritenrolle hingegen nicht gerecht: Der dreifache Grand-Slam-Finalist verlor gegen den australischen Qualifikanten Max Purcell mit 4:6, 6:3 und 4:6.

Schon früh am Mittwoch (Ortszeit) hatte Alexander Zverev sein Achtelfinalticket gelöst. Der deutsche Olympiasieger bekommt es nun mit dem Weltranglistendritten Daniil Medvedev zu tun.

