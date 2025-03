ATP Masters Indian Wells: Die Woche der neuen Generation

Carlos Alcaraz ist ein Dauerbrenner, wenn es um Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren geht. Mit Holger Rune und Jack Draper sind zwei weitere Spieler in der Vorschlussrunde, die das Halbfinale beim ATP Masters in Indian Wells zu einer besonderen Angelegenheit machen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 06:50 Uhr

Jack Draper (l.) und Holger Rune stehen im Halbfinale beim Masters in Indian Wells.

Mit Tommy Haas hat das ATP-Masters einen Turnierdirektor, der mit seinem lässigen Dasein die ewige Jugend vieler Tennisprofis vorlebt. Die neue Tennisgeneration macht in diesen Tag an Ort und Stelle von sich reden. Erstmals sind bei einem Masters- oder Grand-Slam-Event gleich drei Spieler im Halbfinale vertreten, die in den 2000ern geboren sind. Ein Novum auf der ATP Tour.

Dass zu diesen drei Akteuren Carlos Alcaraz zählt, sollte wenige Fans überraschen. Der Spanier hat sich ja schon seit längerer Zeit in der Weltspitze etabliert und bereits Grand-Slam-Titel feiern dürfen.

Doch Holger Rune und Jack Draper sind durchaus Namen, die nicht unbedingt jeder in der Verlosung für die letzten vier Spieler in Kalifornien haben dürfte. Vor allem für Holger Rune wird es Zeit, dass solche Ergebnisse keine Ausnahmen bleiben und die Schlagzeilen.

Jack Draper kurz vor Einzug in die Top Ten

Jack Draper feierte mit dem Einzug in das Halbfinale eine Premiere auf Masters-Ebene. Der Brite hat mit Siegen gegen Ben Shelton und Taylor Fritz beeindruckt und könnte mit einem Sieg in der Runde der letzten vier Spieler nicht nur das erste Masters-Finale der Karriere erreichen, sondern auch erstmals in die Top Ten vorstoßen.

Holger Rune darf sich im Halbfinale mit Daniil Medvedev messen, der den Altersschnitt der vier Halbfinalisten nach oben schraubt. Der älteste der vier Spieler wartet seit knapp zwei Jahren auf einen Titel. Für den 29-Jährigen besteht nun die Möglichkeit der neuen Generation eine Lehrstunde zu erteilen.

