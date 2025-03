ATP Masters Indian Wells: Finale! Holger Rune knackt Daniil Medvedev

Holger Rune ist mit einem 7:5 und 6:4 gegen Daniil Medvedev erstmals ins Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 23:31 Uhr

Premiere für Holger Rune! Der Däne setzte sich mit einer taktischen Meisterleistung gegen Daniil Medvedev mit 7:5 und 6:4 durch, zog damit erstmals ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells ein. Dort spielt Rune morgen entweder gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder den Briten Jack Draper.

Rune variierte sein Schläge gekonnt, ließ sich auch durch zwischenzeitliche Rückschläge wie dem Rebreak von Medvedev zum 3:3 im ersten Satz nicht aus der Bahn werfen. Heikel wurde es noch einmal im allerletzten Spiel, in dem Rune als Aufschläger mit 0:30 zurücklag. Dann aber mit vier aufeinanderfolgenden Punkt seinen Sieg nach einer Spielzeit von 1:38 Stunden doch noch über die Ziellinie brachte.

Rune und Medvedev kennen einander gut

Für Daniil Medvedev ging ein gutes Turnier zu Ende - vor allem gemessen am schwachen Saisonstart des Russen. Aber: Ein paar Punkte wird Medvedev dennoch verlieren. Denn in den vergangenen beiden Jahren hatte er im Tennis Paradise jeweils das Finale erreicht. Und beide gegen Carlos Alcaraz verloren.

Auch für Holger Rune waren die letzten Monate nicht ganz rund gelaufen. Der letzte Titelgewinn gelang dem 21-Jährigen in München 2023. Er und Medvedev kennen sich gut, erklärte Rune nach seinem Finaleinzug in Indian Wells im On-Court-Interview, die beiden würde oft miteinander trainieren. So gesehen wäre es schwierig gewesen, seine Taktik auch durchzuziehen. Im Head-to-Head mit Medvedev steht es nun 2:2.

