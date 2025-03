ATP Masters Indian Wells: Kyrgios gibt unter Tränen auf, Struff scheitert an Monfils

Nick Kyrgios hat in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells aufgrund seiner wiederkehrenden Handgelenksverletzung aufgegeben. Auch für Jan-Lennard Struff ist das Turnier schon vorbei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 06:45 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios musste aufgeben

Großer Rückschlag für Nick Kyrgios! Der Australier musste in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Botic van de Zandschulp beim Stand von 7:6 (7) und 3:0 aus Sicht des Niederländers aufgeben. Schmerzen im rechten Handgelenk machten die Fortsetzung des Matches für den 29-Jährigen unmöglich.

Kyrgios, der aufgrund der großen Probleme mit seinem Handgelenk in den vergangenen beiden Jahren nur eine Partie auf der Tour absolviert hatte, verließ das Stadium 1 in Indian Wells mit Tränen in den Augen. “Ich glaube, dieser Prozess war eine der größten Herausforderungen, die ich in meinem Leben bewältigt habe”, erklärte der Wimbledon-Finalist von 2022 seine emotionale Reaktion. Van de Zandschulp trifft in Runde zwei indes auf Novak Djokovic.

Nicht mehr im Turnier dabei ist der Deutsche Jan-Lennard Struff, der sich dem Franzosen Gael Monfils mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben musste. Außerdem schafften am Donnerstag (Ortszeit) unter anderem die beiden Youngsters Jakub Mensik und Joao Fonseca den Sprung in die zweite Runde.

Für die gesetzten Spieler, die in der ersten Runde allesamt ein Freilos hatten, geht das erste ATP-Masters-1000-Event des Jahres am Freitag los. Unter anderem werden der topgesetzte Alexander Zverev, Casper Ruud und Daniil Medvedev ins Geschehen eingreifen.

