ATP Masters Indian Wells im Re-Live: Rafael Nadal schlägt Dan Evans

Rafael Nadal hat sein Dritt-Runden-Duell mit Dan Evans beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells für sich entschieden. Hier geht´s zum Spielbericht zur Partie!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 23:28 Uhr

Rafael Nadal trifft in der dritten Runde von Indian Wells auf Dan Evans

Fast hätte Rafael Nadals Ausflug in die Vereinigten Staaten ein jähes Ende genommen. Zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells, das jedenfall das einzige Turnier darstellen wird, das der Spanier vor Beginn der europäischen Sandplatzsaison in den USA bestreitet, lag der Spanier gegen Lokalmatador Sebastian Korda bereits klar zurück. Per Monster-Comeback sollte dem Weltranglistenvierten dann aber doch der Aufstieg in die Runde der letzten 32 gelingen. Wo es am heutigen Montag gegen den Briten Dan Evans geht.

Dieser gab sich in seinem Auftaktduell in Kalifornien mit Federico Coria aber auch gar keine Blöße und zog mit 6:2 und 6:0 sicher in die dritte Runde ein. Gegen Nadal, der im Kalenderjahr 2022 noch ungeschlagen ist, geht der Brite nun aber zweifelsohne als großer Außenseiter ins Rennen. In der Weltrangliste liegt der 21-fache Grand-Slam-Sieger 25 Plätze vor Evans, zudem gingen auch die bisherigen beiden Duelle zwischen Nadal und Evans an den Mallorquine. Jeweils ohne Satzverlust.

Nadal vs. Evans - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Rafael Nadal und Dan Evans ist als zweite Partie nach 19:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.