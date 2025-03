ATP Masters Indian Wells: Monfils und Dimitrov verabreden sich zum Senioren-Kränzchen

Gael Monfils hat sich mit einem spätabends erkämpften Erfolg gegen Sebastian Korda beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells ein Treffen mit Grigor Dimitrov erspielt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 07:37 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat seine Nachtschicht in Indian Wells erfolgreich beendet

Wenn man nicht gewusst hätte, dass das Match zwischen Gael Monfils und Sebastian Korda im tiefsten Kalifornien ausgetragen wurde, man hätte anhand der Reaktionen des Publikums auf das 7:6 (2) und 7:6 (4) für Monfils darauf schließen können, in Paris-Bercy auf der Tribüne zu sitzen. Die Zuschauer feierten den französischen Veteran am späten Samstagabend wie einen Lokalmatador, Monfils hatte ihnen aber wie gewohnt auch eine große Show geboten.

Und mit dem Erfolg gegen Korda nun ein Treffen mit Grigor Dimitrov arrangiert. Der Bulgare, in diesem Jahr permanent von Verletzungen geplagt, hatte sich schon ein bisschen früher am Portugiesen Nuno Borges schadlos gehalten. Und so werden sich also der 38-jährige Monfils und der fünf Jahre jüngere Dimitrov in Runde drei begegnen. Zum erst siebenten Mal, wiewohl es das erste Treffen bereits 2011 bei den US Open gab. Damals holte sich Monfils den ersten von vier Siegen gegen Dimitrov.

Alcaraz könnte warten

Auf den Gewinner könnte der Titelverteidiger warten, Carlos Alcaraz nämlich. Der Spanier muss sich allerdings erst einmal gegen den wiedererstarkten Denis Shapovalov durchsetzen. Erfahrungswerte gibt es bei diesem Match-Up so gut wie keine, Alcaraz gewann das bislang einzige Duell 2023 in Roland-Garros aber recht glatt.

Der Samstag in Indian Wells wurde ja überstrahlt vom Überraschungs-Erfolg von Botic van de Zandschulp gegen Novak Djokovic. Nicht untergehen soll aber auch der Umstand, dass Matteo Arnaldi mit Andrey Rublev die Nummer sieben des Turniers eliminiert hat. Ben Shelton hat sich derweil ein Duell mit Karen Khachanov erspielt. Shelton hatte beim 6:3 und 6:2 gegen Mariano Navone keinerlei Probleme, Khachanov gewann gegen Jakub Mensik mit 3:6, 6:0 und 6:3.

