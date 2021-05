ATP Masters Madrid: Dominic Thiem kehrt am Dienstag gegen Marcos Giron auf die Tour zurück

Dominic Thiem wird sein erstes Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid schon am Dienstag gegen Marcos Giron bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 21:21 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bestreitet sein Comeback-Match gegen Marcos Giron

Das Warten hat für die österreichischen Tennisfans bald ein Ende: Dominic Thiem wird in Madrid bereits am Dienstag und somit einen Tag früher als angenommen auf die ATP-Tour zurückkehren. Sein letztes Match bestritt der Lichtenwörther am 16. März in Dubai, Qualifikant Lloyd Harris erwies sich vor eineinhalb Monaten als zu stark für den 27-Jährigen.

Auch in der spanischen Hauptstadt trifft der amtierende US-Open-Champion zunächst auf einen Qualifikanten. Auf dem Papier her liest sich diese Aufgabe jedoch leichter als jene in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Denn mit Marcos Giron wartet "nur" der Weltranglisten-91. auf den Niederösterreicher.

Erstes Duell zwischen Thiem und Giron

Zudem musste Giron nach zwei Qualifikationsmatches auch in der ersten Hauptfeld-Runde hart kämpfen. Der US-Amerikaner benötigte 3:26 Stunden, um Pablo Andujar mit 6:7 (8), 7:6 (4) und 7:5 zu besiegen. Allzu lange hat der 27-Jährige zudem nicht Zeit, um sich auf das Duell mit Thiem einzustellen: Die Begegnung wird ab 19:00 Uhr MEZ auf dem Estadio Manolo Santana über die Bühne gehen.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Thiem und Giron, der gegen Andujar erst seinen zweiten ATP-Tour-Sieg auf Sand feierte, standen sich bislang noch nie gegenüber.

Der Spielplan für Dienstag

Hier das Einzel-Tableau in Madrid